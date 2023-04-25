Брюссель, 26 апреля, 2023, 01:40 — ИА Регнум. В Совете Евросоюза приняты несколько законов в рамках климатической программы «Fit for 55 in 2030». Изменения направлены на сокращение выбросов парниковых газов, пишет «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

В дальнейшем в ЕС планируют свернуть торговлю сертификатов на выбросы CO2 для ввозимой продукции. Для собственных предприятий готовится последовательная отмена бесплатных квот на выбросы. Ожидается, что к 2026 году их число сократится на 2,5 процента, а к 2034 году от них и вовсе откажутся.

Также новые законы предполагают расширение к 2027 году программы ETS на выбросы, производимые автотранспортом и при отоплении домов.

Нововведения должны быть утверждены Советом ЕС и Европарламентом.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2035 году углеродные выбросы новых легковых автомобилей в Евросоюзе должны быть снижены на 100%. Соответствующие целевые показатели 28 марта были утверждены Советом ЕС. Фактически это приведёт к запрету на выпуск автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.