Москва, 25 апреля, 2023, 18:33 — ИА Регнум. 24 апреля в матче Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Краснодаром» бразильский футболист краснодарцев Кади Боржис получил тяжелую травму, столкнувшись с Георгием Джикией. По информации ИА REGNUM, Кади получил травму головы, и столичная полиция начала проверку.

FraserBogs Кади Боржис.

«Кади Юри Боржис Малиновски был доставлен в Боткинскую больницу со стадиона «Открытие Арена» с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Во время футбольного матча бразилец столкнулся с другим игроком. По данному инциденту полиция начала проверку», — сообщил собеседник агентства.

Матч «Спартак» — «Краснодар» закончился победой москвичей со счетом 4:3. Во время матча защитник «Спартака» Георгий Джикия и Кади Боржис столкнулись в воздухе, бразилец ударился головой о плечо россиянина и упал на газон. На несколько секунд Кади потерял сознание. С поля его увезли на электрокаре и сразу передали врачам скорой помощи.