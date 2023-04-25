Ташкент, 25 апреля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. С 1 мая «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили Lada в среднем на 2%, при этом по итогам 2023 года подорожание моделей бренда не превысит уровня инфляции. Об этом 25 апреля заявил журналистам президент компании Максим Соколов на промышленной выставке «Иннопром» в Ташкенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Автоваз

«В среднем на 2%. Мы, естественно, инфляционно поднимаем цены — все поднимают», — сказал Соколов, отвечая на вопрос о повышении цен.

По его словам, в мае компания также введёт предельные цены на продажу автомобилей в своей дилерской сети.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта завод «Москвич» объявил, что планирует выпустить новые модели автомобилей в 2023 году. До этого отмечалось, что продавать «Москвич 3» планируется по цене от 1,97 млн руб. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал цену «высоковатой».