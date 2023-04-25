Глава МИД Сербии раскритиковал позицию Украины при голосовании в Совете Европы по Косово

Белград, , 17:14 — REGNUM Киев неприятно удивил Белград своей позицией на голосовании по вопросу вступления непризнанного Косова в Совет Европы (СЕ). Об этом 25 апреля заявил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Ивица Дачич Chatham House

«Знаете, с какими усилиями мы голосуем, прежде всего из-за этих наших проблем с нашей территориальной целостностью, в осуждение нарушения территориальной целостности Украины во всех резолюциях?» — поинтересовался дипломат, подчеркнув, что Украина воздержалась от голосования.

Он уточнил, что внешняя политика стран базируется на взаимности, акцентировав внимание на том, что действия Киева повлияют на позицию Сербии в украинском конфликте.

Глава сербского МИД отметил, что Совет Европы сильно изменился после ухода из него России. Он также поблагодарил всех, кто проголосовал против принятия Косова в СЕ.

24 апреля на внеочередном заседании комитета министров просьба Косова о членстве в Совете Европы была принята. За начало рассмотрения просьбы Приштины о членстве в организации проголосовало 33 из 46 членов. Запрос был направлен для дальнейшего рассмотрения в Парламентскую ассамблею этой организации.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер Сербии Александр Вучич заявил, что коллективный Запад пытается использовать конфликт на Украине для шантажа и давления на Белград, чтобы Сербия ввела санкции против России. Представители Запада, по мнению Вучича, прекрасно видят развитие Сербии, её экономическую стабильность и рост в разных сферах жизни и поэтому хотят «раздавить» Белград, вынуждая ввести антироссийские санкции. Президент Сербии пояснил, что таким образом Россию хотят лишить одного из немногих нейтрально настроенных союзников в Европе.