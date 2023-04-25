Белград, 25 апреля, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Киев неприятно удивил Белград своей позицией на голосовании по вопросу вступления непризнанного Косова в Совет Европы (СЕ). Сербия может пересмотреть своё отношение к территориальной целостности Украины, заявил 25 апреля первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Chatham House Ивица Дачич

Накануне 33 из 46 членов Совета Европы поддержали решение о начале рассмотрения просьбы Приштины о членстве в организации. По словам Дачича, Украина «неприятно удивила» Белград, поскольку весь украинский конфликт строится на вопросе территориальной целостности.

«Знаете, с какими усилиями мы голосуем, прежде всего из-за этих наших проблем с нашей территориальной целостностью, в осуждение нарушения территориальной целостности Украины во всех резолюциях?» — поинтересовался дипломат, подчеркнув, что Украина воздержалась от голосования.

Он уточнил, что внешняя политика стран базируется на взаимности, акцентировав внимание на том, что действия Украины и других государств, которые голосуют против территориальной целостности Сербии, повлияют на позицию Белграда по их территориальной целостности.

«Мы должны защищать территориальную целостность Украины или Боснии и Герцеговины, разрушать наши национальные интересы, потому что таким образом разрушаем отношения с Россией, а они воздерживаются? Я этого, правда, не понимаю», — подчеркнул министр.

Глава сербского МИД отметил, что Совет Европы сильно изменился после ухода из него России. Он также поблагодарил всех, кто проголосовал против принятия Косова в СЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер Сербии Александр Вучич заявил, что коллективный Запад пытается использовать конфликт на Украине для шантажа и давления на Белград, чтобы Сербия ввела санкции против России. Представители Запада, по мнению Вучича, прекрасно видят развитие Сербии, её экономическую стабильность и рост в разных сферах жизни и поэтому хотят «раздавить» Белград, вынуждая ввести антироссийские санкции. Президент Сербии пояснил, что таким образом Россию хотят лишить одного из немногих нейтрально настроенных союзников в Европе.