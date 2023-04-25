Дамаск, 25 апреля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Вопрос о выводе турецких войск из Сирии рассмотрели министры обороны и начальники разведслужб России, Ирана, Сирии и Турции на четырёхсторонней встрече в Москве. Об этом говорится в заявлении сирийского минобороны, опубликованном 25 апреля агентством SANA.

ISAF Headquarters Public Affairs Office Турецкий солдат

«Участники переговоров рассмотрели вопрос о выводе турецких войск с сирийской территории», — указывается в документе.

Отмечается, что на встрече также обсуждалась реализация специального соглашения, касающегося передвижения по международной трассе М4.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля в Москве прошли четырёхсторонние переговоры министров обороны РФ, Ирана, Сирии и Турции. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу обсудил со своими коллегами укрепление безопасности в Сирии и нормализацию сирийско-турецких отношений.