Астана, 25 апреля, 2023, 15:25 — ИА Регнум. США предупреждают Казахстан о рисках вторичных санкций за оказание помощи России в уклонении от ограничений, наложенных на неё странами Запада. Об этом 25 апреля заявила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг в ходе «круглого стола» в Астане.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

По её словам, растёт риск как в отношении Казахстана, так и в отношении компаний и банков страны.

«Мы находимся в партнёрстве с нашими казахстанскими коллегами для того, чтобы ясно обозначить эти риски и последствия, которые могут возникнуть в связи с помощью России в уклонении от санкций и мер экспортного контроля», — сказала Розенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане начнёт работать онлайн-система для выявления всех товаров, которые ввозятся в страну и вывозятся из неё, для борьбы с обходом антироссийских санкций.

18 марта британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что Британия продолжит помогать Казахстану в поиске альтернативных России путей для экспорта казахстанских энергоносителей.