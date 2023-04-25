Киев предложил снизить верхний предел цены на российскую нефть до $45 за баррель

Киев, , 15:19 — REGNUM Офис президента Украины предложил снизить верхний предел цены на российскую нефть до $45 за баррель, сообщается на сайте офиса.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Киева, необходимо снизить верхний предел цены на российскую нефть на $15, до $45 за баррель. В офисе также заявили, что «необходимо стремиться уменьшить верхнюю планку цены до $30 за баррель».

Кроме того, Киев предлагает ввести санкции, которые «приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов, которые способны транспортировать российский природный газ на европейский рынок, за исключением любых потоков, которые направляются через украинскую газотранспортную систему».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Польша предложила новый пакет антироссийских санкций, включающий запрет на импорт российской нефти по северному участку трубопровода «Дружба».

Кроме того, Варшава предложила положить конец импорту российских алмазов и природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ), а также ввести ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики.