Ташкент, 25 апреля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Итальянские компании не намерены уходить с рынка России, более того, имеют планы по новым инвестициям. Об этом заявил глава ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини во время промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Он напомнил, что в последнее время лишь две итальянских компании продали свой бизнес в России, это крупная государственная компания Enel, вторая фирма давно планировала продажу.

«Кроме компаний из нефтегазового сектора, все остались. Некоторые уменьшали количество сотрудников, но никто не покинул Россию», — приводит его слова РБК.

Глава ассоциации обратил внимание на то, что остающиеся работать в России итальянские фирмы столкнулись со значительными трудностями в сфере логистики, финансовой сфере, а также в банковском секторе, на них оказывают давление власти в Италии и в Европе.

«Но тем не менее наши фирмы довольно сильны, чтобы не попасть под влияние ограничений», — отметил Торрембини, добавив, что Россия является большим рынком, который имеет геоэкономическое и геополитическое значение.

Он обратил внимание на то, что несколько итальянских компаний намерены инвестировать в России в строительную отрасль и пищевую промышленность.

Как передавало ИА REGNUM, по словам журналиста газеты The Washington Post Робина Диксона, большинство иностранных компаний, объявивших об уходе из России после начала СВО, продолжили работать в стране.

Согласно результатам исследования Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, к ноябрю 2022 года Россию покинуло менее 10% западных компаний. Автор статьи обращает внимание на то, что некоторые фирмы объявили о приостановке или сокращении операций, некоторые заявили о продаже российских активов. Но в результате иностранные компании до сих пор ищут покупателей и пытаются уменьшить стоимость своего ухода с российского рынка.

Согласно данным газеты «Коммерсантъ», потери из-за отказа от бизнеса в России для иностранных компаний, владеющих розничными потребительскими брендами, могли составить в общей сложности $2 млрд. Самые большие цифры потерь затронули шведскую компанию H&M, а также голландскую IKEA и испанскую Inditex. Вместе они лишились более $1 млрд.