Штат Нью-Йорк, США, 25 апреля, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Аналитики исследовательской консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен и Кристофер Хейнс спрогнозировали «жёсткую битву» между Европой и Азией на рынке сырой нефти, написало 25 апреля агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Европейские НПЗ практически лишились поставок из России и столкнулись со сложностями в получении аналогичного сырья из Ирака, которое по своим характеристикам похоже на российское.

Агентство сообщило, что объём импорта нефти из России в Европу с февраля 2022 года сократился почти на 1 млн баррелей в сутки. Кроме того, в начале апреля 2023 года страны альянса ОПЕК+, в числе которых Россия и Саудовская Аравия, договорились о сокращении добычи нефти на 1,6 млн баррелей в сутки.

Поставки из Ирака при этом приостановлены из-за проблем с платежами. В марте оттуда в страны Евросоюза направлялось по меньшей мере 169 тыс. баррелей в сутки.

При этом, отметили в агентстве, азиатские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в настоящее время наращивают объем спроса на сырье российского производства — так называемую среднекислую нефть со средним содержанием серы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря 2022 года в качестве очередных санкций Запад ввёл потолок цен на нефть из России в размере 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года западные странны также ввели потолок цен на нефтепродукты из России на уровне 100 и 45 долларов за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти, соответственно).

В Москве неоднократно заявляли, что не признают это решение и не станут поставлять нефть в страны, которые ввели такой потолок. Так, 1 февраля 2023 года вступил в силу указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на введённый странами G7 и Евросоюза потолок цен на российскую нефть, согласно которому продажа нефти запрещена, если в контрактах на поставку прописан потолок цен. Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается только по разрешению президента страны.