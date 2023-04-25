Москва, 25 апреля, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Россия не дрогнет и применит ядерное оружие, если возникнет такая необходимость. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 25 апреля в ходе марафона «Знание. Первые», организованного обществом «Знание».

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск PC-24 «Ярс»

По его словам, ядерное оружие для России — та самая скрепа, которая собирает государство. Обладание таким оружием означает готовность его применить. Потенциальным противникам России не следует недооценивать эти факторы.

«Если в твоих руках есть какое-то оружие, а я как бывший президент знаю, что это такое, ты должен быть готов в определённой ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред Совбеза назвал мир больным и, вероятно, приблизившимся к порогу нового глобального конфликта. Мировая война пока не стала неизбежной, добавил он, но не стал говорить о том, что именно помогло бы её предотвратить.