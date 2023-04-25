Медведев ожидает, что из-за утраты роли евро ЕС ждёт возврат к национальным валютам

Москва, , 11:23 — REGNUM Страны Евросоюза могут вернуться к использованию национальных валют из-за утраты евро роли универсального платёжного средства. Об этом 25 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание».

Евро Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что не слишком устойчивая к внешним воздействиям валюта ЕС стала утрачивать свою роль универсального платёжного средства.

«Поэтому вполне вероятно, что Европу ждет возврат к прежнему. Добро пожаловать вновь в систему финансового лоскутного одеяла с национальными валютами. Ну, тогда прощай, евро, здравствуй марка, лира, ну и французский франк, наверное», — приводит ТАСС его слова.

Политик добавил, что возврат к использованию национальных валют обязательно повлияет на деятельность крупнейших структур Европы, поскольку это внесёт путаницу в расчёты, создаст непредвиденные расходы и проблемы на международном уровне.

Как передавало ИА REGNUM, по словам министра финансов России Антона Силуанова, использование национальной валюты является приоритетом для России на текущий момент, доллар стал опасным.

Министр указал на то, что и другие страны перенимают опыт России, поскольку не хотят сталкиваться с проблемами, когда «те, кто эмитирует так называемую резервную валюту», может ввести против неугодных ему стран санкции и заморозить активы.

Он отметил, что решения правительства России и Центробанка позволили справиться с инфляцией, которая на данный момент составляет 3%. Силуанов заявил, что рубль и юань уже заменяют доллар в расчётах.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Еврозона переживает исторический максимум инфляции, санкции против России ударили и по жителям европейских стран.