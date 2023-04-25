Москва, 25 апреля, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Вопросы изменения климата — ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре ядерного взрыва. Она есть и растёт с каждым днём, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание».

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный взрыв

Он предложил перестать страдать из-за того, что температура воздуха поднялась на один градус «в таком-то году или за такой-то период». По мнению Медведева, «это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в 5 тыс. Кельвинов, ударной волной в 350 м/с и давлением в 3 тыс. кг/м. кв., с проникающей радиацией».

Замруководителя Совбеза также признал реальность такой перспективы, подчеркнув, что она растёт с каждым днём.

Накануне заместитель председателя Совбеза заявил, что Польша «бесконечно враждебное для России образование». Он также подчеркнул, что «Польша не ровня России и никогда ей не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если начнётся третья мировая война, всё обратится «в труху».

Он подчеркнул, что «если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — всё в труху».