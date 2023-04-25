Москва, 25 апреля, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы России начали применять танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Алексей Майшев/РИА Новости Колонна танков Т-14 «Армата»

«Российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям», — сообщил собеседник агентства.

Вместе с тем отмечается, что в прямых штурмовых действиях танки «Армата» пока не принимали участия.

Также отмечается, что данные танки получили дополнительную защиту борта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены кадры боевой подготовки новейших российских танков Т-14 на платформе «Армата» в зоне специальной военной операции.