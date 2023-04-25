Москва, 25 апреля, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Регионы могут наделить правом усыплять нападающих на людей безнадзорных собак. Соответствующий законопроект 16 мая рассмотрят в Госдуме, пишут «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В правительстве РФ положительно оценили новую норму. Авторы законопроекта, в числе которых глава комитета ГД по экологии Дмитрий Кобылкин, считают, что у регионов должны появиться более широкие права для защиты граждан.

По словам другого автора законопроекта Николая Будуева, действующий закон об обращении с животными очень строгий, он не позволяет более жёстко реагировать на бездомных собак, которые нападают на людей.

«Поэтому мы видим, что чиновники из-за непринятия мер после таких инцидентов оказываются в тюрьме, но насколько они виноваты — большой вопрос», — сказал он.

Будуев напомнил о трагических случаях с нападением собак на людей и заявил о необходимости такой меры, как усыпление.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля ребёнок погиб в Промышленном районе Оренбурга в результате нападения стаи бездомных собак. Собаки напали на мальчика около гаражного кооператива на улице Кольцевой. Он гулял неподалёку от своего дома. От полученных травм ребёнок скончался на месте.