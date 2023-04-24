Москва, 24 апреля, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Воздушную зону над аэропортом «Внуково» в Москве 24 апреля временно закрыли из-за информации о появлении беспилотника, передаёт РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

Lewa Внуково

«Воздушную зону над «Внуково» временно закрыли из-за информации о беспилотнике», — сообщил собеседник агентства.

Другие подробности не приводятся. По данным сервиса FlightRadar, самолётов над аэропортом «Внуково» нет.

Позже поступило сообщение, что аэропорт вернулся к работе в штатном режиме, а воздушное пространство вновь открыто.

Ранее 24 апреля глава Богородского района Московской области Игорь Сухин подтвердил информацию о падении на территории района начинённого взрывчаткой дрона украинского производства. СМИ сообщали, что БПЛА был начинён 17 килограммами взрывчатки.

24 апреля СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах также сообщали об обнаружении в районе Ногинска в Подмосковье беспилотника весом около 100 килограммов. По данным источников, дрон с двигателем внутреннего сгорания производства США боеприпасов не имел.