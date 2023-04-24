Москва, 24 апреля, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Российский фигурист Роман Костомаров продолжает восстанавливать подвижность конечностей и работу лёгких. Об этом 24 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

Global Look Press Роман Костомаров.

По информации издания, Костомарова больше не тревожат ухудшения в состоянии организма, как это было раньше.

Отмечается, что сейчас с ним занимаются специалисты, развивая подвижность конечностей и восстанавливая нормальную работу лёгких.

14 апреля сообщалось, что состояние Костомарова продолжает улучшаться. Он уже может самостоятельно садиться в кровати и продолжает восстанавливать мышцы. Предполагается, что ему придётся провести в больнице ещё два-три месяца.