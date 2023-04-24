Киев, 24 апреля, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предрёк украинской армии потерю Славянска и Краматорска в Донецкой Народной Республике после сдачи Артёмовска. Об этом он рассказал на своём YouTube-канале.

(сс) УчастникВодник Олег Соскин, бывший совет Кучмы.

«Сдавать Бахмут (Артёмовск) невозможно, потому что следующими целями становятся Славянск, Краматорск», — заявил он, добавив, что за этим последует потеря Константиновки и всей Донецкой области.

Как сообщало ИА REGNUM, российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артёмовска. Отмечается, что оперативно-тактическая и армейская авиация, артиллерия «Южной» группировки войск совместно с подразделениями ВДВ оказывали поддержку штурмовым отрядам и пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

Накануне российские военные освободили два квартала в западной части города Артёмовска. Днём ранее Минобороны также сообщило об освобождении двух кварталов.