Штат Калифорния, США, 24 апреля, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Сейсмологи из Университета Южной Калифорнии определили район Турции, в котором может произойти мощное землетрясение. Место было высчитано с помощью дистанционного зондирования, сообщает издание Planet Today.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Согласно опубликованным данным, учёные предполагают, что новое мощное землетрясение может произойти в районе города Пютюрге в провинции Маланья, расположенной на востоке страны.

По данным специалистов, вдоль разлома в Турции зафиксирован всплеск сейсмической активности. Признаков смещения плит не обнаружено, однако в будущем они могут сместиться, что приведёт к новому землетрясению магнитудой не менее 6,8.

По словам сейсмологов, точную дату и время катаклизма определить сложно, однако определить наиболее уязвимую территорию вполне возможно.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате смертоносного землетрясения в Турции, произошедшего в начале февраля, превысило 50 тыс. человек. В результате катаклизма пострадали 107,2 тыс. человек.