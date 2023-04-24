Эр-Рияд, 24 апреля, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Следователи начали доследственную проверку информации о пропавшей в Красном море яхте «30 minutes», на борту которой находились россияне, сообщила 24 апреля пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СК РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«По изложенной информации Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что прогулочное судно «30 minutes» с тремя российскими гражданами на борту пропало в Красном море. По словам жены капитана судна Надежды Расиной, на яхту могли напасть пираты. По словам женщины, её мужа наняли для перегона яхты из Саудовской Аравии в Джибути. Ему помогал матрос, вместе с которым в плавание отправилась жена.

О факте захвата, по её словам, узнали саудовские власти. Советник заведующего консульским отделом посольства России в Саудовской Аравии Дамир Сайдяшев заявил, что подтверждений пиратской атаки на яхту нет. Транспондеры автоматической системы идентификации на судне отключены, и определить его местоположение нельзя. Экипаж на связь не выходит.