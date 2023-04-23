В Красном море пропало прогулочное судно «30 minutes» с тремя россиянами на борту

Москва, , 19:09 — REGNUM Прогулочное судно «30 minutes» с тремя российскими гражданами на борту пропало в Красном море. Предположительно, на яхту напали пираты, сообщила 23 апреля жена капитана судна Надежда Расина.

Она рассказала, что яхта покинула порт на острове Джизан в Саудовской Аравии в ночь с 17 на 18 апреля. На следующий день судно ждали в Джибути, но оно туда не прибыло.

«Они затерялись ориентировочно в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. У Эритреи есть военные, которые патрулируют берег. Если бы их задержали на берегу, мы бы знали», — заявила РИА Новости Расина.

Об исчезновении яхты проинформирована «вся береговая линия Красного моря». По существующим правилам помогать с поисками должен Эр-Рияд, однако «вертолётов нет, спутниковых снимков тоже», добавила женщина.

Позднее Расина сообщила, что яхту захватили пираты. О факте захвата, по её словам, узнали саудовские власти.

Советник заведующего консульским отделом посольства России в Саудовской Аравии Дамир Сайдяшев заявил, что подтверждений пиратской атаки на яхту нет. Транспондеры автоматической системы идентификации на судне отключены, и определить его местоположение нельзя. Экипаж на связь не выходит.

На борту находятся российские граждане Роман Кокашинский, Даниил Васильев и Мария Шевцова. Яхта шла из египетского города Порт-Саид в Джибути. В Джизане судно 17 апреля прошло дозаправку.

«В тот же день яхта встала на якорь в районе острова Румейн и пропала с радаров», — уточнил Сайдяшев.

Российское посольство контактирует с береговой охраной Саудовской Аравии. Поисково-спасательный координационный центр в Джидде отправил на поиски яхты все свободные суда.

Как сообщало ИА REGNUM, жена капитана пропавшей яхты «30 minutes» рассказала, что её мужа наняли для перегона судна в Джибути. Ему помогал матрос, вместе с которым в плавание отправилась супруга.