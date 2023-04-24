Генпрокуратуру и СК призвали возбудить дело против рэпера Scally Milano

Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев («Единая Россия») обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку случившегося на концерте рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге и возбудить уголовное дело.

Рэпер SCALLY MILANO. Кадр из видео с канала: СЛЭШ

«Артиста и организаторов концерта нужно привлечь к ответственности сразу по нескольким статьям. Сегодня направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет для проверки и возбуждения уголовного дела. Буду держать на контроле», — написал Метелев в своем Telegram.

Он сообщил, что в зале было множество несовершеннолетних, в том числе под веществами, а «в туалете от передоза чуть не умерла девочка-подросток». «Творчество рэпера отвратительное, пронизано сплошь матом, оскорблениями и призывами к употреблению наркотиков. На концерте он умудрился ещё и выступить против проведения специальной военной операции», — заявил депутат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники правоохранительных органов прервали концерт рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге. После первого музыкального номера на сцену вышли сотрудники правоохранительных органов, объявили об окончании мероприятия и попросили зрителей подготовить документы и организованно покинуть зал.

Позднее в сети появилась информация, что во время концерта рэпера в Санкт-Петербурге погибла девушка. Однако администрация концертного зала опровергла эти слухи. «Распространившаяся в сети интернет информация о смерти девушки на концерте Scally Milano 22 апреля является ложной. На данный момент нет никаких подтверждений о данной ситуации», — уточняется в заявлении администрации «Гигант-Холла».

При этом администрация утверждает, что ей неизвестны причины неожиданной проверки площадки со стороны правоохранительных органов во время концерта рэпера.