Санкт-Петербург, 24 апреля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев («Единая Россия») обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении рэпера Scally Milano и организаторов его концерта в Санкт-Петербурге, который 22 апреля прервали сотрудники правоохранительных органов.

Кадр из видео с канала: СЛЭШ Рэпер SCALLY MILANO.

«Артиста и организаторов концерта нужно привлечь к ответственности сразу по нескольким статьям. Сегодня направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет для проверки и возбуждения уголовного дела. Буду держать на контроле», — написал Метелев в своём Telegram-канале.

По его словам, в зале было множество несовершеннолетних, в том числе «под веществами». Более того, Метелев утверждает, что в туалете концертного зала о передозировки чуть не умерла девушка-подросток.

Депутат считает творчество рэпера отвратительным, пронизанным матом, оскорблениями и призывами к употреблению наркотиков.

«На концерте он умудрился ещё и выступить против проведения специальной военной операции», — заявил депутат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники правоохранительных органов прервали концерт рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге. После первого музыкального номера на сцену вышли сотрудники правоохранительных органов, объявили об окончании мероприятия и попросили зрителей подготовить документы и организованно покинуть зал.

Позднее в сети появилась информация, что во время концерта рэпера в Санкт-Петербурге погибла девушка. Однако администрация концертного зала опровергла эти слухи. «Распространившаяся в сети интернет информация о смерти девушки на концерте Scally Milano 22 апреля является ложной. На данный момент нет никаких подтверждений о данной ситуации», — уточняется в заявлении администрации «Гигант-Холла».

При этом администрация утверждает, что ей неизвестны причины неожиданной проверки площадки со стороны правоохранительных органов во время концерта рэпера.