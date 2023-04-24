Москва, 24 апреля, 2023, 14:36 — ИА Регнум. У сбитой 23 апреля на востоке Москвы 12-летней школьницы в кармане нашли предсмертную записку. Девочку доставили в больницу, где за её жизнь сейчас борются врачи, сообщил источник ИА REGNUM. По версии правоохранителей, случайная авария помешала самоубийству.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло днём 23 апреля на Сиреневом бульваре в Москве. 39-летняя женщина за рулем иномарки сбила школьницу. 12-летнюю ученицу 7 класса госпитализировали в больницу в крайне тяжелом состоянии. По информации следствия, ребёнок перебегал дорогу в неположенном месте.

«Ребенка доставили в больницу с переломом основания черепа. Водитель автомобиля, 39-летняя женщина была трезвой, злостным нарушителем не является. Полицейским она рассказала, что просто не успела среагировать на выбежавшего ребёнка», — сообщил собеседник.

Работавшая на месте бригада скорой помощи обнаружила в кармане у пострадавшей школьницы предсмертную записку, в которой та описала, как собирается свести счёты с жизнью. Однако завершить задуманное она не успела из-за того, что попала под авто.

«В записке 12-летняя пострадавшая просила не винить в своём поступке интернет и телефон, просила прощения у родителей, а также указала их номера телефонов. Также она написала, что особой причины для своего поступка она не выделяет, а делает это просто так», — рассказал собеседник.

Следователи разбираются в причинах происшествия, допрашивают водителя и родителей школьницы. Также правоохранители работают с друзьями девочки, которым она могла заранее поведать о своих планах.