Донецк, , 14:01 — REGNUM Новый сериал «Мобилизация» донецкого режиссёра Владимира Аграновича, впервые подробно рассказывающий о мобилизации в ДНР, вызвал большой общественный резонанс, сообщают корреспонденты ИА REGNUM.

Сериал «Мобилизация» Кадр из сериала «Мобилизация» реж. Владимир Агранович

За двое суток первая серия собрала 1,5 млн просмотров, вторая серия — миллион. По мнению создателя кино, это объясняется максимальной реалистичностью показанного: сериал основан на жизненных историях, а все роли сыграли актёры Макеевского театра (РАМТ).

«Всегда фильмы о Донбассе какие-то абстрактные, оторванные от жизни. Людей показывали жертвами, замученными беженцами. А в нашем — люди говорят о реальном, здесь нет жертв. У нас не пропагандистское кино, оно очень приземлённое и очень патриотическое — настолько, насколько это возможно. Оно о вере», — утверждает режиссёр.

По его словам, съёмки семи серий заняли всего восемь дней, а на монтаж ушло пять. На предпоказ «Мобилизации» пригласили демобилизованных студентов, которые должны были оценить правдивость кинопродукта.

«На просмотр пришли мальчишки, которые воевали в Красном Лимане, Мариуполе и других городах. Они делились своими историями. Один парень вспомнил, как остановился завязать шнурок, и в этот момент был по ним прилёт. Всех его товарищей убило, он чудом остался жив», — рассказала ИА REGNUM продюсер сериала Екатерина Агранович.

По мнению создателей сериала, он будет интересен не только на местном уровне, но и большой российской аудитории. Первая серия «Мобилизации» вышла в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube 21 апреля 2023 года.

В январе президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Минкультуры обеспечить показ документального кино о специальной военной операции на Украине, о борьбе с распространением неонацистской идеологии.