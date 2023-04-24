Новосибирск, 24 апреля, 2023, 11:43 — ИА Регнум. В отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева возбуждено уголовное дело после произошедшего в феврале инцидента с оскорблением полицейского в одном из баров города Новосибирска. Об этом 24 апреля сообщает ТАСС.

Владимир Песня/РИА Новости Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев

«Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Все действия будут происходить в рамках законодательства», — приводит агентство слова исполнителя.

Отмечается, что Кортнев считает уголовное преследование незаслуженным. Ссылаясь на источник в силовых структурах, журналисты сообщают, что дело возбуждено по признакам оскорбления представителя власти, оно находится в производстве отдела Следственного комитета по расследованию особо важных дел.

Как передавало ИА REGNUM, в феврале лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев был задержан в Новосибирске. По информации местных Telegram-каналов, музыкант показал средний палец сотруднику полиции.