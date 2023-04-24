Пекин, 24 апреля, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Пекин уважает суверенитет стран, ранее входивших в состав СССР, заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, комментируя слова посла Китая во Франции Лу Шае про принадлежность Крыма.

Кадр из видео «Китайский посол Лу Шае во Франции заявил, что суверенитет постсоветских стран в международном праве неясен» Посол Китая во Франции Лу Шае

Ранее китайский посол во Франции в интервью телеканалу LCI заявил, что Крымский полуостров исторически был частью России, «однако потом первый секретарь ЦК КПС Никита Хрущев передал его Украине». По словам дипломата, постсоветские республики не имеют фактического статуса в рамках международного права. Он также добавил, что для утверждения их суверенитета требуется соответствующий договор.

По словам представителя МИД КНР, позиция Пекина по соответствующему вопросу не изменилась. Дипломат добавила, что Китай уважает независимость и территориальную целостность всех стран, а также поддерживает цели и принципы Устава ООН.

Мао Нин подчеркнула, что Китайская Народная Республика была одной из первых стран, которая установила дипотношения с соответствующими странами после распада Советского Союза.

«С момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества», — отметила представитель МИД КНР, добавив, что Пекин уважает суверенитет стран, ранее входивших в состав СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Китая во Франции удалило из социальной сети WeChat интервью, в котором посол Лу Шай усомнился в суверенном статусе республик бывшего СССР. Интервью было опубликовано в аккаунте дипведомства утром 24 апреля. Однако позже стенограмма была убрана с сайта с пометкой, что она была удалена автором.