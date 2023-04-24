Красногорск, 24 апреля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Начинённый взрывчаткой беспилотник обнаружили в Московской области. Об этом 24 апреля сообщили в силовых структурах.

Кадр из видео Украинский БПЛА UJ-22 Airborne

Упавший дрон в лесном массиве Богородского округа 23 апреля нашла жительница СНТ «Заря» примерно в 300 метрах от своего дома. Как уточнил в беседе с ТАСС представитель силового ведомства, летательный аппарат был разломан пополам.

«В настоящее время беспилотник забрали на экспертизу, в ходе которой будут установлены те, кто его запустил, и то, куда он летел», ― добавил источник.

По данным Telegram-канала Shot, дрон-камикадзе начинён 17 килограммами взрывчатки. Внутри находилось 30 брикетов массой по 570 граммов со штатным боеприпасом США — пластичным взрывчатым веществом С-4.

По предварительной информации, найденный БПЛА UJ-22 Airborn украинского производства. Дрон упал, потому что у него закончилось топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Щекинском районе Тульской области в лесополосе обнаружили упавший беспилотник. У него нет опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.

20 апреля об обнаружении квадрокоптера в аэропорту Пскова сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу. Уточняется, что беспилотник размером 30 на 30 см нашли уборщики в районе стоянки для самолётов. Взрывчатых веществ при обследовании дрона не обнаружили.