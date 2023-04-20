Росгвардия: в аэропорту Пскова обнаружен беспилотник, взрывчатых веществ на нем нет

Псков, , 11:44 — REGNUM Квадрокоптер обнаружили в аэропорту Пскова, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

Беспилотник Don Ramey Logan

Как пишет РИА Новости, взрывчатых веществ при обследовании дрона не обнаружили. В то же время, по данным Telegram-канала Shot, беспилотник размером 30 на 30 см нашли уборщики в районе стоянки для самолетов.

По некоторым данным, беспилотник летал над аэропортом вечером 18 апреля.

«На место происшествия прибыли сотрудники инженерно-технической службы отряда ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области для обследования квадрокоптера. Взрывчатых веществ не обнаружено», — добавили в Росгвардии.

Ранее агентство ИА REGNUM сообщало, что в подмосковных Химках 6 апреля на территории машиностроительного конструкторского бюро «Факел» упал самодельный дрон. На корпусе беспилотника было закреплено несколько камер. По предварительным данным, БПЛА упал в результате работы устройств РЭБ.