Москва, 24 апреля, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Запад собирается сорвать выборы президента России в 2024 году и уже готовится осуществить свои планы, заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в ходе встречи со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске.

Иван Шилов ИА REGNUM Элла Памфилова

«Мы понимаем, что на выборы президента России уже сейчас работают, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь Штатами… Они все сейчас продумывают, каким образом снести Россию», — сказала она

Глава ЦИК отметила, что к этой деятельности привлекли все центры, в том числе и те, что находятся в Польше и странах Прибалтики. Вместе с тем Памфилова выразила уверенность: явка на предстоящих президентских выборах «будет большая».

Кроме того, она подчеркнула, что страна готова к этим выборам. Памфилова также добавила, что за тем, выдержит ли Россия давление со стороны Запада или нет, следят более ста государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что президент России Владимир Путин еще не делал заявлений по поводу своего участие в выборах главы государства в 2024 году.