МЧС: на участке Военно-Грузинской дороги закрыли движение для большегрузов из-за плохой погоды

Владикавказ, , 02:51 — REGNUM Плохая погода привела к закрытию движения для большегрузных автомобилей на участке Военно-Грузинской дороги, 23 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ по Северной Осетии.

Верхний Ларс Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Речь идет об участке трассы Владикавказ — Верхний Ларс в направлении на выезд из России. Запрет вступил в силу 23 апреля с 22:30 по местному времени (совпадает с московским).

Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил об угрозе нарушения энергоснабжения и транспортного сообщения в 11 регионах России из-за ливней и сильного ветра.

Предупреждение коснулось Адыгеи, Алтая, Коми, Крыма, Камчатского и Краснодарского краев, Архангельской, Мурманской и Магаданской области, Ненецкого и Чукотского автономных округов.