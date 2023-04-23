Владикавказ, 24 апреля, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Плохая погода привела к закрытию движения для большегрузных автомобилей на участке Военно-Грузинской дороги, 23 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ по Северной Осетии.

Иван Шилов ИА REGNUM Верхний Ларс

Речь идет об участке трассы Владикавказ — Верхний Ларс в направлении на выезд из России. Запрет вступил в силу 23 апреля, с 22:30 по местному времени (совпадает с московским).

Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил об угрозе нарушения энергоснабжения и транспортного сообщения в 11 регионах России из-за ливней и сильного ветра.

Предупреждение коснулось Адыгеи, Алтая, Коми, Крыма, Камчатского и Краснодарского краев, Архангельской, Мурманской и Магаданской области, Ненецкого и Чукотского автономных округов.