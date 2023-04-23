Париж, 23 апреля, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Глава фракции крайне правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен может при ряде условий выиграть президентские выборы в стране через четыре года. Такое заявление сделал 23 апреля действующий французский лидер Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон — Ле Пен

По мнению Макрона, Марин Ле Пен придёт к власти в случае, если действующее правительство не будет знать, как реагировать на вызовы страны и выработает привычку лгать и отрицать реальность.

«Если мы отпустим ситуацию и скажем, что «нет проблем», кто выиграет?» — так ответил Макрон на вопрос, может ли он представить, что Ле Пен придёт к власти во Франции через четыре года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Марин Ле Пен не исключила, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы Франции в 2027 году. При этом данные опроса, проведённого в начале апреля Elabe, ясно показали, что Ле Пен обошла бы Макрона по количеству проголосовавших за её кандидатуру, если бы выборы во Франции проводились сейчас.