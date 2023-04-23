Хартум, 23 апреля, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Евросоюз начал эвакуацию дипломатов и граждан входящих в него стран из Хартума. Об этом сообщил 23 апреля глава Евросовета Шарль Мишель.

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«Из Хартума началась эвакуация наших дипломатов и граждан [стран — членов] ЕС», — написал он в Twitter.

Конфликт между Вооружёнными силами Судана и Силами быстрого реагирования начался в конце прошлой недели, 15 апреля, в результате возникших между их лидерами разногласий. С начала боестолкновений около 330 человек погибли, более 3200 получили ранения различной степени тяжести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция 23 апреля начала оперативно эвакуировать своих граждан и сотрудников посольства с территории Судана, в котором продолжаются бои. Также Париж намерен помогать союзным государствам в вопросе эвакуации их граждан из страны.

ВВС Иордании эвакуируют сотрудников международных организаций в Судане. Четыре военно-транспортных самолёта вылетели в Хартум с авиабазы Марка под Амманом для эвакуации 308 иорданских подданных. Как уточнило командование ВС Иордании, «самолёты возьмут на борт не только подданных королевства и ооновских сотрудников, но при необходимости вывезут из Судана граждан других национальностей».