Хартум, , 21:11 — REGNUM Сотрудники международных организаций в Судане будут эвакуированы из Хартума самолётами ВВС Иордании. Как сообщил телеканал Al Hadath, об этом 23 апреля заявил представитель командования ВС королевства.

Разрушения на улицах Хартума © STRINGER/EPA/ТАСС

«Наша авиация взяла на себя миссию по вывозу сотрудников международных организаций из Судана», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Иордании сообщил, что четыре военно-транспортных самолёта вылетели в Хартум с авиабазы Марка под Амманом для эвакуации 308 иорданских подданных из Судана. Как уточнило командование ВС Иордании, «самолёты возьмут на борт не только подданных королевства и ооновских сотрудников, но при необходимости вывезут из Судана граждан других национальностей». Об их численности будет сообщено дополнительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция начала оперативно эвакуировать своих граждан и сотрудников посольства с территории Судана, в котором продолжаются бои. Также Париж намерен помогать союзным государствам в вопросе эвакуации их граждан из страны.

В Судане с 15 апреля идут боестолкновения между армией страны и Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда. 21 апреля стороны объявили перемирие в связи с мусульманским праздником Ид аль-Фитр.