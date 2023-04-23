Москва, 23 апреля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Власти Польши начали разработку плана и подготовку к вооружённому противостоянию с Россией за Львов, который является объектом притязаний Варшавы. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщило издание Business Insider Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Постановление определяет организацию и порядок подготовки системы управления национальной безопасностью, в том числе государственной обороной. Одним из важнейших изменений является расширение полномочий премьер-министра», — говорится в материале.

По данным Business Insider, на официальном сайте минобороны Польши опубликован проект постановления правительства Матеуша Моравецкого о начале подготовки к военным действиям. В 2023 году по решению польского правительства расходы на оборону были увеличены до 4% ВВП, что является наибольшим показателем среди всех стран НАТО.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Польша, являющаяся страной — членом НАТО, перестанет существовать как государство в случае прямого вовлечения альянса в конфликт на Украине.