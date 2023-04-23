Депутат Госдумы Николай Борцов скончался на 78-м году жизни

Липецк, , 12:09 — REGNUM Депутат Государственной думы Российской Федерации и почётный гражданин Лебедянского района Липецкой области Николай Борцов ушёл из жизни в возрасте 77 лет. Об этом в воскресенье, 23 апреля, в своём Telegram-канале сообщил губернатор 48-го региона Игорь Артамонов.

Николай Борцов © Владимир Федоренко/РИА Новости

«Николай Иванович очень много сделал для развития и родного района, и области в целом. Его жизнь — это пример успеха простого сельского парня, достигшего невероятных высот. <…> Николай Борцов всегда чутко откликался на просьбы людей и старался помочь каждому. <…> Для Липецкой области это огромная потеря», — написал губернатор региона.

Артамонов напомнил, что Борцов также помогал своим землякам, предоставляя оборудование для больниц и поликлиник, организовывая строительство детских площадок и скверов, осуществляя поддержку многодетных семей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве 18 апреля скончался заместитель начальника департамента Управления информационного и документационного обеспечения президента России Вадим Гуральник. Причиной смерти, по предварительным данным, стала сердечно-сосудистая недостаточность.