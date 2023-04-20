Москва, , 11:33 — REGNUM В Москве скончался бывший замначальника департамента Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ Вадим Гуральник. Ему было 72 года. Об этом ИА REGNUM сообщил источник. Мужчина умер 18 апреля в своей квартире.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В квартире в районе Черёмушки скончался 72-летний мужчина. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Вадим Гуральник много лет проработал в Управлении делами президента РФ, он занимал должность заместителя начальника департамента Управления информационного и документационного обеспечения и носил звание государственного советника Российской Федерации 1-го класса. В 2010 году указом на тот момент главы государства Дмитрия Медведева чиновник был награждён знаком отличия «За безупречную службу» в течение 25 лет. А в 2012 году президент Владимир Путин распорядился наградить Гуральника Почётной грамотой Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве скончалась бывшая судья Валентина Лубенцова, которая вела процессы самых известных диссидентов СССР. Она выносила приговоры членам ныне ликвидированной Московской Хельсинкской группы и участникам демонстрации на Красной площади против введения войск в Чехословакию.