Вена, 23 апреля, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Глава Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайр заявил, что принятые на сегодняшний день западные санкции недостаточны для обеспечения эффективного давления на Москву, сообщила газета Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По мнению австрийского экономиста, Запад должен распространить санкции против России на товары первой необходимости, включая лекарственные препараты. Так, экспорт лекарств в Россию по гуманитарным соображениям не позволяет западным странам в достаточной мере воздействовать на российское руководство.

«Политическое давление на Кремль было бы иным, если бы российским гражданам действительно не хватало товаров первой необходимости, а не французского шампанского», — сказал Фельбермайр.

Financial Times 20 апреля сообщило, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено», так как многие европейские чиновники признают: если санкций станет ещё больше, «будет больше исключений, чем мер». Также в качестве довода приводится мнение о том, что не затронутые санкциями сферы экономики РФ жизненно важны для ряда стран ЕС, поэтому на меры против них наложат вето. Если какие-то ограничения и будут вводиться, то, вероятно, они коснутся ужесточения уже существующих.

К настоящему моменту приняты уже десять санкционных пакетов, обсуждают 11-й, его могут принять уже в апреле. Намерение продолжать политику санкций против России подтвердили страны «Группы семи» (G7). Соответствующее заявление прозвучало 17 апреля на сессии в рамках встречи глав МИД G7 в Каруидзаве.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец пояснил, что в действительности заявления о том, что новых санкций не будет, во-первых, связаны с тем, что в Европейском союзе поняли: любая следующая санкция будет вредна для ЕС больше, чем для России.