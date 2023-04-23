Министры сельского хозяйства G7 выступили за продление и расширение зерновой сделки

Токио, , 08:57 — REGNUM Страны — участницы «Группы семи» (G7) решительно выступают за реализацию в полном объёме, продление срока действия и расширение зерновой сделки. Об этом говорится в опубликованном совместном заявлении по итогам состоявшихся 22–23 апреля в Миядзаки переговоров министров сельского хозяйства G7.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы осознаем важность «черноморской зерновой инициативы», осуществленной при посредничестве Турции. В этой связи мы выражаем нашу решительную поддержку её продления, полного исполнения и расширения», — указывается в сообщении.

Министры сельского хозяйства также заявили, что страны G7 готовы к оказанию Украине поддержки в вопросах восстановления объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, в том числе — ирригационных сооружений, предприятий пищевой промышленности и складов, а также к оказанию финансовой помощи украинским фермерам.

Помимо того, министры сельского хозяйства стран G7 пообещали помочь Киеву в разминировании сельскохозяйственных угодий и добавили, что также готовы оказывать помощь развивающимся странам для повышения устойчивости и стабильности их сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва находит пути поставок по зерновой сделке вопреки инициативам ООН. Он добавил, что Россия не понимает, каким образом в международной организации стараются содействовать выполнению российской части зерновой сделки.