Оттава, 23 апреля, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Профсоюз госслужащих PSAC обвинило на фоне массовых протестов в намеренном промедлении и дезинформации правительство Канады. Об этом 22 апреля сказано в распространённом заявлении казначейского совета правительства, представляющего интересы властей в переговорах с PSAC.

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«Сейчас нет ни времени, ни терпимости к промедлению и недостоверной информации», — сказано в документе.

Власти Канады указали, что не собираются «играть в игры», и выдвинули главе PSAC Крису Эйлворду обвинение в распространении жалоб, не соответствующих действительности.

Сотрудники государственных структур в Канаде устроили самую массовую забастовку за последние несколько лет, в которой приняли участие около 155 тысяч демонстрантов, в том числе 35 тысяч сотрудников налоговой службы. Протестующие требовали снятия ограничений по «расовым вопросам», дать ответ по вопросу стажа при увольнении, защитить права на дистанционный труд и сбалансировать у рабочих труд и отдых.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в правительстве Канады прошла акция по привлечению внимания к проблемам женщин. Для того чтобы поддержать их в борьбе против насилия и агрессии со стороны мужчин, мужская часть кабмина переобулась в розовые и белые женские туфли на каблуках и продефилировала по залу заседаний.