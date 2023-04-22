Мадрид, 22 апреля, 2023, 23:46 — ИА Регнум. Официант и посетитель погибли, десять человек пострадали в результате пожара в ресторане в Мадриде. Об этом 22 апреля сообщает газета Mundo со ссылкой на спасательные службы города.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Возгорание произошло в ресторане, расположенном на площади Мануэля Бесерра в районе Саламанка. По предварительным данным, пожар мог начаться при подаче официантом пиццы-фламбе, которую положено обливать спиртным и поджигать в присутствии клиента. Когда официант поджёг блюдо, огонь перекинулся на искусственные растения возле столика и распространился по заведению.

Уточняется, что в помещении был только один выход, возле которого начался пожар. Люди в панике ринулись в заднюю часть ресторана и попали в ловушку. В результате пожара погиб 25-летний официант ресторана и 40-летний посетитель. Ещё шесть человек получили серьёзные травмы и были госпитализированы, четыре человека получили лёгкие ранения.

Пожар оперативно ликвидировали подъехавшие спасатели. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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