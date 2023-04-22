Украинский командир сообщил, куда отступят ВСУ после поражения в Артёмовске
Украинский командир: ВСУ отступят к Марьинке и Лиману после поражения в Артёмовске
Вашингтон, 22 апреля, 2023, 21:34 — ИА Регнум. После поражения в Артёмовске (Бахмуте) ВСУ отступят к Марьинке и Лиману. Об этих планах заявил командир 92-й механизированной бригады Украины Юрий Федоренко. Об этом 22 апреля сообщил американский телеканал CNN.
По его словам, подразделения ВСУ передислоцируются на другие важные для противника направления, «если Украина позволит России достичь своих целей в Бахмуте».
«Это могут быть восточные города Марьинка или Лиман», — цитирует командира телеканал.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, США предупредили власти Украины о возможном окружении украинских войск в Артёмовске. В связи с этим в Вашингтоне предложили отступить из города. Об этом 21 апреля сообщила газета Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в интернете документы американской разведки.
Как отметило издание, в секретных документах сказано якобы об «устойчивых» успехах российских сил, которые «поставили под угрозу способность Украины удерживать город».
В Минобороны России ежедневно сообщают об успехах российских военных в районе Артёмовска. Так, по данным официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, приведённым в ходе брифинга 22 апреля, российские штурмовые подразделения за прошедшие сутки освободили три квартала в западной части города.