Вашингтон, 22 апреля, 2023, 21:34 — ИА Регнум. После поражения в Артёмовске (Бахмуте) ВСУ отступят к Марьинке и Лиману. Об этих планах заявил командир 92-й механизированной бригады Украины Юрий Федоренко. Об этом 22 апреля сообщил американский телеканал CNN.

Евгений Биятов/РИА Новости Артемовск

По его словам, подразделения ВСУ передислоцируются на другие важные для противника направления, «если Украина позволит России достичь своих целей в Бахмуте».

«Это могут быть восточные города Марьинка или Лиман», — цитирует командира телеканал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США предупредили власти Украины о возможном окружении украинских войск в Артёмовске. В связи с этим в Вашингтоне предложили отступить из города. Об этом 21 апреля сообщила газета Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в интернете документы американской разведки.

Как отметило издание, в секретных документах сказано якобы об «устойчивых» успехах российских сил, которые «поставили под угрозу способность Украины удерживать город».

В Минобороны России ежедневно сообщают об успехах российских военных в районе Артёмовска. Так, по данным официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, приведённым в ходе брифинга 22 апреля, российские штурмовые подразделения за прошедшие сутки освободили три квартала в западной части города.