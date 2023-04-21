WP: США предлагали Киеву оставить Артёмовск из-за возможности окружения ВСУ

Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Соединённые Штаты Америки предупреждали Киев о том, что украинские войска в Артёмовске могут быть окружены, в связи с чем предлагали отступить из города. Об этом 21 апреля сообщила газета Washington Post со ссылкой на оказавшиеся в интернете документы американской разведки.

Разбитая украинская бронетехника в Артемовске © Сергей Аверин/РИА Новости

Утверждается, что американская сторона в этих документах давала негативные оценки по ситуации в Артёмовске ещё в январе.

«Вашингтон предупреждал о потенциальном окружении украинских войск в Артемовске и предлагал Киеву сократить свои потери и оставить город», — говорится в статье.

Также указывается, что США с пометкой «совершенно секретно» предупреждали Киев об «устойчивых» успехах российских сил, которые «поставили под угрозу способность Украины удерживать город», из-за чего украинская армия, вероятно, может оказаться «под угрозой окружения, если не отступит в течение следующего месяца».

По данным издания, в другом документе американцы подробно рассмотрели способы использования украинской стороной передовых боеприпасов, информационных кампаний и противодронных технологий, чтобы «наложить будущие издержки» на другую сторону конфликта. При этом Вашингтон рекомендовал Киеву подорвать боевой дух ВС России и предлагал наносить удары с использованием «улучшенных обычных боеприпасов двойного назначения» — сочетания артиллерии и ракет класса «земля-воздух» — для отражения атак.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля российские штурмовые отряды перерезали «дорогу жизни» ВСУ в Артёмовске. Они расширяют плацдарм, а в лесополосе, примыкающей к трассе О-0506, и у самой трассы ведутся тяжёлые бои.