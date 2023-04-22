Politico: в Белом доме допустили дефолт США из-за отказа Байдена от переговоров с Маккарти

Вашингтон, , 20:00 — REGNUM В связи с отказом Джо Байдена от переговоров со спикером палаты представителей Конгресса Кевином Маккарти по вопросу повышения потолка госдолга ряд представителей Белого дома допустил возможность дефолта в США. Об этом сообщило издание Politico.

Кевин Маккарти © Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как говорится в публикации, между главой государства и спикером отсутствует не только официальная, но и неформальная коммуникация по повышению потолка госдолга. Отмечается, что политики общаются только во время выступлений для СМИ.

Маккарти 19 апреля представил законопроект о повышении потолка госдолга страны на 1,5 трлн долларов. Он предусматривает экономию более 4,5 трлн долларов и ограничение роста госрасходов темпами не выше 1% ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов США Джанет Йеллен считает, что в случае, если Конгресс США не поддержит очередное повышение потолка госдолга страны, это создаст гигантскую угрозу для финансовой системы Соединенных Штатов.

Валовой государственный долг США впервые в истории превысил $31 триллион, что ставит Вашингтон в невыгодное положение в тот самый момент, когда долгосрочная финансовая картина страны и так омрачена растущими процентными ставками.

Международный валютный фонд 12 апреля спрогнозировал продолжение роста государственного долга США, который в течение 2023 года достигнет 122,2% к уровню ВВП страны. Также, по прогнозу МВФ, объём госдолга США будет увеличиваться с каждым годом, до 136,2% к ВВП в 2028 году.