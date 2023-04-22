Вашингтон, 22 апреля, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в штате Техас для предоставления федеральной помощи местным властям спустя почти три месяца после сильного зимнего шторма. Об этом 22 апреля сообщил Белый дом.

(сс) The White House Джо Байден

«Сегодня президент Джо Байден объявил о существовании крупного стихийного бедствия в штате Техас и распорядился о федеральной помощи для поддержки штата и местных усилий по восстановлению на территориях, пострадавших из-за сильного зимнего шторма с 30 января по 2 февраля 2023 года», — говорится в опубликованном сообщении.

Федеральную помощь для восстановления и строительства повреждённой инфраструктуры предоставят как штату, так и органам власти Техаса и некоммерческим организациям.

Согласно документу, размещённому на сайте губернатора Техаса, глава региона Грег Эббот объявил режим стихийного бедствия ещё 4 февраля. Причины столь затянувшегося признания Байденом стихийного бедствия Белый дом не уточнил.

ИА REGNUM также сообщало, что 7 апреля в Канаде в результате обрушившегося на две самые густонаселённые провинции страны ледяного дождя и сильного ветра погибли два человека.

По словам премьер-министра провинции Квебек Франсуа Лего, один человек погиб после того, как на него упало дерево. Другой смертельный случай был зафиксирован в восточной части провинции Онтарио — канадец погиб в результате удара упавшей ветки.

Из-за ледяного шторма без электричества остались чуть менее одного миллиона человек в Квебеке и около 110 тысяч жителей Онтарио. Суммарно на две провинции приходится более половины общего населения Канады — 39 миллионов человек.