Байден ввёл режим стихийного бедствия в Техасе через 3 месяца после шторма
Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в Техасе спустя 3 месяца после шторма
Вашингтон, 22 апреля, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден одобрил введение режима стихийного бедствия в штате Техас для предоставления федеральной помощи местным властям спустя почти три месяца после сильного зимнего шторма. Об этом 22 апреля сообщил Белый дом.
«Сегодня президент Джо Байден объявил о существовании крупного стихийного бедствия в штате Техас и распорядился о федеральной помощи для поддержки штата и местных усилий по восстановлению на территориях, пострадавших из-за сильного зимнего шторма с 30 января по 2 февраля 2023 года», — говорится в опубликованном сообщении.
Федеральную помощь для восстановления и строительства повреждённой инфраструктуры предоставят как штату, так и органам власти Техаса и некоммерческим организациям.
Согласно документу, размещённому на сайте губернатора Техаса, глава региона Грег Эббот объявил режим стихийного бедствия ещё 4 февраля. Причины столь затянувшегося признания Байденом стихийного бедствия Белый дом не уточнил.
ИА REGNUM также сообщало, что 7 апреля в Канаде в результате обрушившегося на две самые густонаселённые провинции страны ледяного дождя и сильного ветра погибли два человека.
По словам премьер-министра провинции Квебек Франсуа Лего, один человек погиб после того, как на него упало дерево. Другой смертельный случай был зафиксирован в восточной части провинции Онтарио — канадец погиб в результате удара упавшей ветки.
Из-за ледяного шторма без электричества остались чуть менее одного миллиона человек в Квебеке и около 110 тысяч жителей Онтарио. Суммарно на две провинции приходится более половины общего населения Канады — 39 миллионов человек.