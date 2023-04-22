Лондон, 22 апреля, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в период пребывания в должности называл себя при подчинённых «фюрером» и «королем, принимающим решения». Об этом рассказывается в отрывке из новой книги о бывшем главе кабмина Соединённого Королевства «Джонсон на Даунинг-стрит. История изнутри». Об этом говорится в опубликованном 21 апреля газетой The Times отрывке из произведения.

TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС Борис Джонсон

«Я должен держать все под контролем. Я фюрер. Я король, принимающий решения», — привели слова политика авторы книги Энтони Селдон и Рэймонд Ньюэлл.

Также в книге утверждается, что Джонсон нецензурно выражался об оппонентах внутри Консервативной партии и бывшем редакторе Sunday Times Эмме Такер.

Представляющий Консервативную партию 58-летний Джонсон возглавлял британское правительство с 2019 по 2022 год, когда ему пришлось уйти в отставку после череды громких скандалов и серии отставок членов его кабмина.

Политическую карьеру Джонсон начал в 2001 году, когда избрался в Палату общин после 14 лет работы в журналистике. В 2008 году политик стал мэром Лондона, а в 2016 возглавил британский МИД.