Константиновка, ДНР, 22 апреля, 2023, 19:01 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в зоне проведения спецоперации среди военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) начались бунты. Об этом 22 апреля сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят», ― говорится в сообщении в Telegram-канале его пресс-службы.

Ранее президент Украины потребовал от командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского удерживать Артёмовск (украинское название ― Бахмут) вплоть до 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, один из командиров штурмовой группы в Артёмовске заявил, что командование ВСУ держит город «живыми щитами» из своих военных, а не грамотной обороной и фортификацией. Он добавил, что Киев отправляет в «бахмутскую мясорубку» всё новые и новые подразделения, при этом обороны и сопротивления противника не было вообще.

Ранее бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер заявил, что президент Украины в стремлении угодить западным союзникам готов пожертвовать военными в Артёмовске, иначе потеря города ударит по репутации ВСУ.

По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в Запорожской области солдаты ВСУ массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время. Так, на днях сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь военнослужащих-запорожцев из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии.