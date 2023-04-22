Москва, , 17:38 — REGNUM Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай действительно служил в зоне спецоперации. Эту информацию подтвердил сам Николай Песков в беседе с военным корреспондентом RT Романом Косаревым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я дал присягу служить своей Родине уже много лет назад. Задолго до событий в Донбассе и спецоперации мне выпала честь представлять свой род войск на параде Победы 9 мая», ― приводит военкор слова Пескова в Telegram-канале.

По его словам, ему удалось выполнять свой долг и «защищать свою страну на поле боя».

Ранее о том, что сын пресс-секретаря президента России Николай Песков отслужил зоне спецоперации, сообщил бизнесмен Евгений Пригожин. По его словам, сын официального представителя Кремля отработал контракт в качестве рядового артиллериста.