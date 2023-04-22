Киев, 22 апреля, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Захватившие храм в селе Требухов Киевской области сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) после захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) при содействии людей в военной форме надругались над Библией и другими церковными книгами. Об этом 22 апреля сообщила УПЦ в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Крест

«Группировки агрессивных сторонников «ПЦУ» после захвата Покровского храма села Требухов Киевской области совершили кощунственные действия над Библией и другой церковной литературой», — говорится в сообщении.

На выложенной в Сеть видеозаписи видно, что раскольники вынесли из храма Священное Писание и другую церковную литературу, назвали эти книги мусором, загрузили их в детскую машину и предложили отправить их в Россию.

Также указывается, что все эти кощунственные действия раскольники фотографировали и записывали на видео, а затем разместили в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее противники УПЦ спилили замки на дверях храма в селе Требухов Киевской области и захватили его. При этом сторонникам раскольнической ПЦУ в этом помогли люди, одетые в военную форму.